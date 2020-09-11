Українські клуби поки не можуть домовитися про єдиний телепул. Відтак кожна команда отримує різні суми. В деяких випадках вони різняться в рази.

Матчі футбольних команд в Україні транслюють два медіахолдинги. Перший – це "Медіа група Україна", який на каналах "Футбол 1" та "Футбол 2" показує матчі одразу 11 команд – "Шахтаря", "Десни", "Олександрії", "Колоса", "Маріуполя", "Ворскли", "Олімпіка", "Львова", "Минаю", "Інгульця" та "Руху".

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Натомість в "1+1 media" показуватимуть матчі трьох команд – "Динамо", "Зорі" та "Дніпра-1". І за права на трансляцію цих матчів заплатять різні суми. При цьому різняться вони в рази.

За даними sport.ua, "Динамо" за права на трансляцію своїх матчів отримає один мільйон доларів. Це майже 28 мільйонів гривень. Натомість "Дніпро-1" за права на показ своїх матчів отримає лише один мільйон гривень.

Щодо "Зорі", то луганський клуб отримає 5 мільйонів гривень.

Варто відзначити, що телеканали "Футбол" платять понад 6 мільйонів гривень за права на трансляцію матчів.