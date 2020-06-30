"Динамо" получило усиление перед матчем с "Шахтером"
"Динамо" 4 июля сыграет против "Шахтера" в рамках 29 тура УПЛ. Из лазарета киевского клуба поступили положительные новости, ведь от травмы восстановился Никита Бурда.
Кадровая ситуация "Динамо"
Центральный защитник Никита Бурда вернулся в общую группу. Об этом сообщает сайт "Динамо".
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Бурда на этой неделе уже тренируется без ограничений. Никита полностью восстановился и готовится к матчу с "Шахтером".
Травмированные игроки
Из-за микротравм матч с "Десной" пропустили защитники Виталий Миколенко и Денис Попов.
У Виталия повреждение передней поверхности бедра, а у Дениса повреждена задняя поверхность бедра. Оба продолжают восстанавливаться, не тренируясь в общей группе.
Сыграют ли оба против "Шахтера" – не известно.
Дисквалифицированные
Как сообщалось ранее, матч против "Шахтера" пропустят еще два основных футболиста "Динамо".
Из-за перебора желтых карточек дисквалифицированы на один тур Владимир Шепелев и Артем Шабанов.