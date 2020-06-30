"Динамо" 4-го липня зіграє проти "Шахтаря" у рамках 29 туру УПЛ. З лазарету київського клубу надійшли позитивні новини, адже від травми відновився Микита Бурда.

Кадрова ситуація "Динамо"

Центральний захисник Микита Бурда повернувся до загальної групи. Про це повідомляє сайт "Динамо".

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Бурда на цьому тижні вже тренується без обмежень. Микита повністю відновився і готується до матчу з "Шахтарем".

Травмовані гравці

Через мікротравми матч з "Десною" пропустили захисники Віталій Миколенко та Денис Попов.

У Віталія пошкодження передньої поверхні стегна, а у Дениса пошкоджена задня поверхня стегна. Обидва продовжують відновлюватися, не тренуючись у загальній групі.

Чи зіграють обидва проти "Шахтаря" – не відомо.

Дискваліфіковані

Як повідомлялося раніше, матч проти "Шахтаря" пропустять ще два основні футболісти "Динамо".

Через перебір жовтих карток дискваліфіковані на один тур Володимир Шепелєв та Артем Шабанов.

Матч "Динамо" – "Шахтар" відбудеться у суботу, 4 липня. Початок гри о 19:30. "Шахтар" вже став чемпіоном України, а "Динамо" бореться за срібні нагороди.