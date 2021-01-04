Абада не сядет на рейс в Киев: Динамо получило ультиматум от Маккаби
Киевское Динамо никак не может завершить трансфер первого зимнего новичка. Новым футболистом Динамо должен стать Лиэл Абада из израильского клуба Маккаби Петах-Тиква.
Владельцы Маккаби Петах-Тиква утверждают, что шансы на трансфер Абады в Динамо уменьшились. Об этом сообщает Sport5.
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Что известно о переговорах
По информации СМИ, соглашение о переходе Абады в Динамо практически было согласовано. Но в последний момент сторону футболиста не устроил персональный контракт, который предложило Динамо.
Сообщается, что в настоящее время ведутся переговоры по деталям контракта, которые включают пункты о дисциплине и юрисдикции.
Ситуацию прокомментировал президент израильского клуба Ави Лузон. Он заявил, что Абада может не улететь в Киев. У футболиста якобы билеты на самолет 7 января.
Абада не сядет на рейс в четверг. На данный момент он является игроком Маккаби Петах-Тиква. Пока условия не изменятся, для нас нет переговоров,
– заявил Лузон.
Руководство Маккаби заявило, что клуб не будет "гибким к условиям".
По предварительной информации, представители Абады отправили Динамо отредактированный вариант контракта с игроком.
Что известно про Абаду?
В сезоне 2020/2021 игрок провел 13 поединков с Маккаби. На его счету 4 гола и 3 ассиста. Всего в клубе сыграл 51 матч и забил 11 голов. За сборную Израиля футболист пока не дебютировал.
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