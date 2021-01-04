Абада не сяде на рейс у Київ: Динамо отримало ультиматум від Маккабі
Київське Динамо ніяк не може завершити трансфер першого зимового новачка. Новим футболістом Динамо повинен стати Ліель Абада з ізраїльського клубу Маккабі Петах-Тіква.
Власники Маккабі Петах-Тіква стверджують, що шанси на трансфер Абади в Динамо зменшилися. Про це повідомляє Sport5.
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Що відомо про переговори
За інформацією ЗМІ, угода про перехід Абади в Динамо практично була узгоджена. Та в останній момент сторону футболіста не влаштував персональний контракт, який запропонувало Динамо.
Повідомляється, що наразі ведуться переговори по деталях контракту, які включають пункти про дисципліну і юрисдикції.
Ситуацію прокоментував президент ізраїльського клубу Аві Лузон. Він заявив, що Абада може не полетіти в Київ. У футболіста начебто квитки на літак 7-го січня.
Абада не сяде на рейс у четвер. На цей момент він є гравцем Маккабі Петах-Тіква. Поки умови не зміняться, для нас немає переговорів,
– заявив Лузон.
Керівництво Маккабі заявило, що клуб не буде "гнучким щодо умов".
За попередньою інформацією, представники Абади відправили Динамо відредагований варіант контракту з гравцем.
Що відомо про Абаду?У сезоні-2020/2021 гравець провів 13 поєдинків за Маккабі. На його рахунку 4 голи і 3 асисти. Загалом у клубі зіграв 51 матч та забив 11 голів. За збірну Ізраїлю футболіст поки не дебютував.
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