Київське Динамо ніяк не може завершити трансфер першого зимового новачка. Новим футболістом Динамо повинен стати Ліель Абада з ізраїльського клубу Маккабі Петах-Тіква.

Власники Маккабі Петах-Тіква стверджують, що шанси на трансфер Абади в Динамо зменшилися. Про це повідомляє Sport5.

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Що відомо про переговори

За інформацією ЗМІ, угода про перехід Абади в Динамо практично була узгоджена. Та в останній момент сторону футболіста не влаштував персональний контракт, який запропонувало Динамо.

Повідомляється, що наразі ведуться переговори по деталях контракту, які включають пункти про дисципліну і юрисдикції.

Ситуацію прокоментував президент ізраїльського клубу Аві Лузон. Він заявив, що Абада може не полетіти в Київ. У футболіста начебто квитки на літак 7-го січня.

Абада не сяде на рейс у четвер. На цей момент він є гравцем Маккабі Петах-Тіква. Поки умови не зміняться, для нас немає переговорів,

– заявив Лузон.

Керівництво Маккабі заявило, що клуб не буде "гнучким щодо умов".

За попередньою інформацією, представники Абади відправили Динамо відредагований варіант контракту з гравцем.