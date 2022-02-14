Динамо получило соперника в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА, где выступает Динамо U-19. Киевляне получили соперника на этой стадии турнира.

Во время жеребьевки Юношеской лиги определились все пары вплоть до финальной стадии. Все противостояния будут состоять из одного поединка.

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В 1/8 финала Динамо U-19 сыграет против сверстников из Спортинга. Этот матч состоится в Киеве 1 или 2 марта (базовые даты).

В случае выхода в четвертьфинал, динамовцы встретятся с победителем пары Митьюлланд – Бенфика. Этот матч тоже будет домашним для киевлян. Он запланирован на 15 или 16 марта.

Полуфиналы и финал турнира состоятся 22 апреля и 25 апреля соответственно в Ньоне.

Пары 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА:

Ливерпуль – Генк

Реал Мадрид – Атлетико Мадрид

АЗ Алкмаар – Ювентус

Динамо Киев – Спортинг

Манчестер Юнайтед – Боруссия Дортмунд

Жилина – Зальцбург

Пари Сен-Жермен – Севилья

Митьюлланд – Бенфика

Пары 1/4 финала:

АЗ Алкмаар / Ювентус – Ливерпуль / Генк

Пари Сен-Жермен / Севилья – Жилина / Зальцбург

Динамо Киев / Спортинг – Митьюлланд / Бенфика

Манчестер Юнайтед / Боруссия Дортмунд – Реал Мадрид/Атлетико Мадрид

Пары 1/2 финала:

Победитель четвертьфинала 1 – Победитель четвертьфинала 3

Победитель четвертьфинала 4 – Победитель четвертьфинала 2

Финал: