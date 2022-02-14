Під час жеребкування Юнацької ліги визначилися усі пари аж до фінальної стадії. Всі протистояння складатимуться з одного поєдинку.
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В 1/8 фіналу Динамо U-19 зіграє проти однолітків зі Спортінга. Цей матч відбудеться в Києві 1 або 2 березня (базові дати).
У разі виходу до чвертьфіналу, динамівці зустрінуться з переможцем пари Мідтьюлланд – Бенфіка. Цей матч теж буде домашнім для киян. Він запланований на 15 або 16 березня.
Півфінали та фінал турніру відбудуться 22 квітня та 25 квітня відповідно у Ньйоні.
Пари 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА:
- Ліверпуль – Генк
- Реал Мадрид – Атлетико Мадрид
- АЗ Алкмаар – Ювентус
- Динамо Київ – Спортинг
- Манчестер Юнайтед – Боруссія Дортмунд
- Жиліна - Зальцбург
- Парі Сен-Жермен - Севілья
- Мідтьюлланд - Бенфіка
Пари 1/4 фіналу:
- АЗ Алкмаар/Ювентус – Ліверпуль/Генк
- Парі Сен-Жермен/Севілья – Жиліна/Зальцбург
- Динамо Київ/Спортинг – Мідтьюлланд/Бенфіка
- Манчестер Юнайтед/Боруссія Дортмунд – Реал Мадрид/Атлетико Мадрид
Пари 1/2 фіналу:
- Переможець чвертьфіналу 1 – Переможець чвертьфіналу 3
- Переможець чвертьфіналу 4 – Переможець чвертьфіналу 2
Фінал:
- Переможець півфіналу 2 – Переможець півфіналу 1