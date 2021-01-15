В пятницу, 15 января, киевское Динамо отправилось в Объединенные Арабские Эмираты, где пройдет первый тренировочный сбор команды.

Главный тренер Динамо Мирча Луческу взял на первый этап сборов 30 игроков, сообщает официальный сайт клуба.

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Вратари: Бойко, Бущан, Нещерет, Моргун.

Защитники: Попов, Шабанов, Миколенко, Кендзера, Сидклей, Сирота, Забарный, Тимчик.

Полузащитники: Сидорчук, Цыганков, Гармаш, Леднев, Шапаренко, Буяльский, Караваев, Шепелев, Андриевский, Белуце, Вербич, де Пена, Дуелунд.

Нападающие: Беседин, Супряга, Родригес, Клейтон, Ванат.

Отметим присутствие в списке Владислава Ваната. Форвард является лучшим бомбардиром команды U-21 – 11 голов в 12 матчах первой половины сезона. Зато Костевич, Бурда и Русин продолжают залечивать травмы, поэтому с командой не полетели.

Соперники Динамо на сборах

18 января подопечные Мирчи Луческу померяются силами с чемпионом Польши – Легией (Варшава).

21-го января "динамовцы" сыграют с сильнейшей командой Беларуси – Шахтером из Солигорска.