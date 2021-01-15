Динамо покаже трансляцію ігор на зборі в ОАЕ: де дивитися
Київське Динамо оголосило, що буде транслювати свої міжсезонні ігри на тренувальному зборі в ОАЕ.
Транслятором їх контрольних матчів під час зимового міжсезоння виступить телеканал "Спорт 1".
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Крім цього, ігри можна буде подивитися на каналі "Динамо TV" в ютубі. Поки що відомо розклад трансляцій матчів з польською Легією (18 січня, 15:00) і білоруським Шахтарем (21 січня, 15:00).
Крім того, планується випуск щоденних відео щоденників про події, що відбуваються на зборах команди і докладне висвітлення тренувального процесу на офіційному сайті клубу, сторінках Динамо в соціальних мережах, клубному каналі в ютубі і каналі "Спорт 1".
- Перший етап підготовки "біло-сині" завершать 26 січня, після чого 29 січня Динамо відправиться на другий збір до Туреччини аж до 8 лютого.
- Кияни завершили першу частину сезону на першому місці турнірної таблиці УПЛ, випереджаючи Шахтар на одне очко.
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