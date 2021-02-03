Киевское Динамо на следующий день после контрольного поединка с тбилисским Динамо провело одно занятие, которое произошло на поле спортивного комплекса Titanic.

Источник: официальный сайт Динамо На занятия динамовцев пришли итальянские специалисты национальной сборной Андреа Мальдера и Андреа Адзалин, которые внимательно следили за тренировочным процессом киевлян. Смотрите также: Динамо отказалось от трансферов до конца сезона Видео тренировки Динамо Календарь и результаты матчей Динамо на сборах в Турции Динамо – Лудогорец (1:2)

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