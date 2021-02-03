Динамо под наблюдением тренеров сборной Украины провело тренировку в Турции: видео
Киевское Динамо на следующий день после контрольного поединка с тбилисским Динамо провело одно занятие, которое произошло на поле спортивного комплекса Titanic.
Источник: официальный сайт Динамо
На занятия динамовцев пришли итальянские специалисты национальной сборной Андреа Мальдера и Андреа Адзалин, которые внимательно следили за тренировочным процессом киевлян.
Смотрите также: Динамо отказалось от трансферов до конца сезона
Видео тренировки Динамо
Календарь и результаты матчей Динамо на сборах в Турции
- Динамо – Лудогорец (1:2)
- Динамо Киев – Динамо (0:0)
- Динамо – ЦСКА 1948 (4 лютого, 16:00)
- Динамо – Шкендия (7 лютого, 16:00)
- Динамо – БАТЭ (8 лютого, 10:00)
Поделиться новостью