Київське Динамо на наступний день після контрольного поєдинку з тбіліським Динамо провело одне заняття, яке відбулося на полі спортивного комплексу Titanic.

Джерело: офіційний сайт Динамо На заняття динамівців прийшли італійські фахівці національної збірної Андреа Мальдера і Андреа Адзалін, які уважно стежили за тренувальним процесом киян. Дивіться також: Динамо відмовилося від трансферів до кінця сезону Відео тренування Динамо Календар і результати матчів Динамо на зборах в Туреччині Динамо – Лудогорець (1:2)

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