Динамо під наглядом тренерів збірної України провело тренування в Туреччині: відео
Київське Динамо на наступний день після контрольного поєдинку з тбіліським Динамо провело одне заняття, яке відбулося на полі спортивного комплексу Titanic.
Джерело: офіційний сайт Динамо
На заняття динамівців прийшли італійські фахівці національної збірної Андреа Мальдера і Андреа Адзалін, які уважно стежили за тренувальним процесом киян.
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Відео тренування Динамо
Календар і результати матчів Динамо на зборах в Туреччині
- Динамо – Лудогорець (1:2)
- Динамо Київ – Динамо (0:0)
- Динамо – ЦСКА 1948 (4 лютого, 16:00)
- Динамо – Шкендія (7 лютого, 16:00)
- Динамо – БАТЕ (8 лютого, 10:00)
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