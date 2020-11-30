Киевское "Динамо" серьезно настроено усилить свой состав уже в зимнее трансферное окно. Киевляне хотят подписать хавбека Владислава Кочергина и полузащитника Александра Назаренко.

Приоритетным вариантом среди этих двух игроки является подписание атакующего хавбека луганской "Зари" Владислава Кочергина. Боссы киевлян готовы начать переговоры уже в ближайшее время, сообщает телеграм-канал "Динамо Киев Inside".

Интересно "Динамо" сдало тесты на коронавирус перед матчем Лиги чемпионов: известны результаты

Усиление клуба

Главный наставник "Динамо" Мирча Луческу считает, что 24-летний полузащитник сможет качественно усилить атаку киевского клуба.

А вот за талантливым игроком центральной линии "Днепра-1" Александром Назаренко киевляне следят уже давно. Если такой переход состоится, то с перспективой на будущее.

Скорее всего "Динамо" не будет ограничиваться поиском футболистов только в пределах Украины. Они попытаются найти усиление и в других странах.

В этом сезоне Кочергин 10 раз выходил в футболке "Зари". Для хавбека сезон начался довольно таки успешно – 5 результативных ударов и 3 передачи на партнеров по команде. А у Назаренко-9 встреч и 3 гола.

После 11-ти туров УПЛ "Динамо" лидирует в турнирной таблице, в их активе 26 очков. Они опережают ближайшего конкурента "Шахтера" на 3 пункта.