Київське "Динамо" серйозно налаштоване підсилити свій склад вже у зимове трансферне вікно. Кияни хочуть підписати хавбека Владислава Кочергіна та півзахисника Олександра Назаренка.

Пріоритетним варіантом серед цих двох гравці є підписання атакувального хавбека луганської "Зорі" Владислава Кочергіна. Боси киян готові розпочати перемовини вже найближчим часом, повідомляє телеграм-канал "Динамо Київ Inside".

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Підсилення клубу

Головний наставник "Динамо" Мірча Луческу вважає, що 24-річний півзахисник зможе якісно підсилити атаку київського клубу.

А от за талановитим гравцем центральної лінії "Дніпра-1" Олександром Назаренко кияни стежать вже давно. Якщо такий перехід відбудеться, то з перспективою на майбутнє.

Швидше за все "Динамо" не буде обмежуватись пошуком футболістів лише у межах України. Вони спробують знайти підсилення й у інших країнах.

У цьому сезоні Кочергін 10 разів виходив у футболці "Зорі". Для хавбека сезон розпочався досить таки успішно – 5 результативних ударів та 3 передачі на партнерів по команді. А у Назаренка – 9 зустрічей та 3 голи.

Після 11-ти турів УПЛ "Динамо" лідирує в турнірній таблиці, у їх активі 26 очок. Вони випереджають найближчого конкурента "Шахтаря" на 3 пункти.