Феерия в Лиге чемпионов: Динамо унизило "друзей России", забив шесть голов Партизану

Киевляне устроили голепад в битве с сербским клубом, который решил побрататься с россиянами. Динамо разбило Партизан на "своем" поле и сделало шаг к выходу в третий квалификационный раунд.

Динамо – Партизан 6:2

Голы: Шапаренко, 40, Бражко, 43, Караваев, 45+1, Кабаев, 55, Попов, 83, Пихаленок, 90+3 – Салданья, 22 (пен), 66

Динамо Киев начало свой путь в Лиге чемпионов 2024-2025. На правах вице-чемпиона УПЛ "бело-синие" получили место во втором квалификационном раунде, пишет 24 Канал.

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Мотивация против "братьев России"

Поэтому для выхода в основную стадию турнира подопечным Шовковского необходимо пройти трех соперников. Первым из них стал недружественный сербский Партизан.

Дело в том, что накануне игр с Динамо клуб из Белграда решил посетить Москву. Там Партизан сыграл с несколькими российскими командами и вывесил баннер о "братских народах" с террористами. При этом войну в Украине, которую развязала Россия, сербы решили не комментировать.

Этот эпизод стал дополнительным стимулом для Динамо в номинально "домашней" игре в Люблине. Игроки "бело-синих" даже отказались пожимать руку оппонентам в знак протеста.

Видео поздравлений игроков Динамо и Партизана:

Шовковский же выставил боевой состав, при этом оставив на скамейке новичков Себальоса и Пихаленка. Зато с первых минут появились Ярмоленко, Кабаев, Буяльский, Ванат и Шапаренко.

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Ошибка Караваева

Динамо забрало мяч под свой контроль и с первых минут начало диктовать свои условия гостям. Неплохие моменты имели Кабаев и Буяльский, бил головой Дячук, также активно обострял игру Ярмоленко.

Однако фортуна улыбнулась именно Партизану в середине первого тайма. Караваев замешкался с мячом в собственной площадке и ударил по ноге Калюлю. Судья после просмотра VAR назначил пенальти, который "паненкой" реализовал Салданья.

К чести киевлян, они рисунок игры не изменили и продолжили планомерно давить на сербов. Дячук снова неточно пробил головой после углового, Ярмоленко и Буяльскому банально не хватало точности.

Вынос тела перед перерывом

Тем не менее постоянное давление на оборону Партизана таки дало свой выхлоп. Причем соперник капитально посыпался, пропустив аж три гола за последние пять минут первого тайма.

Унижение Партизана на 40 минуте начал Шапаренко, который точно пробил под перекладину после паса Кабаева. Вперед киевлян за три минуты вывел Бражко, которому мяч идеально лег на ногу после выноса от защитника Партизана.

Видео гола Шапаренко:

Снаряд по красивой траектории с отскоком и стойкой залетел в ворота. А добил сербов гол Караваева в раздевалку. Александр не без помощи рикошета красивым обводящим ударом поразил дальний угол, перепросив таким образом за пенальти в свои ворота.

Видео гола Бражка:

Видео гола Караваева:

Обмен голами

Казалось, что во втором тайме Партизан понесется отыгрываться, но Динамо не изменило свой стиль игры и довело счет до разгромного. Кабаеву удался шикарный и точный выстрел из-за пределов штрафной площадки.

Видео гола Кабаева:

Сербы выполнили ряд замен, что позволило освежить игру в нападении. Гостям даже удалось сократить счет, Салданья после прострела занес мяч в ворота и оформил дубль.

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Впрочем, игра все равно была под контролем Динамо, которое разве что само себе могло придумать проблемы. Но "бело-синие" не позволили Партизану создать еще острые моменты, а под занавес игры еще и сами оформили пятый.

Видео гола Попова:

Партизан в нокдауне

Йованович отразил мощный удар Бражка со стандарта. Но на подборе сыграл Волошин, который отпасовал на свободного Попова. Тот расстрелял в упор почти пустые ворота. А уже в компенсированное время точно и на технику пробил Пихаленок, который дебютирует за Динамо с точного удара.

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Таким образом киевляне начинают в Лиге чемпионов с яркой победы над принципиальным оппонентом и делают шаг навстречу выходу в следующую стадию. Однако для реализации плана "бело-синим" надо еще выдержать удар в ответном матче, который пройдет 31 июля в Белграде.

Видеообзор матча Динамо – Партизан