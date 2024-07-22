Динамо на этой неделе начнет свой путь в Лиге чемпионов. Команда Александра Шовковского стартует со второго раунда квалификации, поэтому для выхода в основную стадию "сине-желтым" надо будет пройти трех соперников.

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Первым из них будет сербский Партизан. Динамо имеет идеальную историю встреч с клубом из Белграда – 4 победы в четырех матчах с общим счетом 12:3. Накануне новых игр 24 Канал вспоминает историю матчей Динамо и Партизана.

КУБОК ЕВРОПЕЙСКИХ ЧЕМПИОНОВ 1976-1977

Динамо – Партизан 3:0 (Онищенко, 7, Трошкин, 80, Блохин, 88 (пен))

(Онищенко, 7, Трошкин, 80, Блохин, 88 (пен)) Партизан – Динамо 0:2 (Мунтян, 11 (пен), Слободян, 65)

Впервые Динамо пересеклось с сербами в Кубке чемпионов 1976-1977. Тогда в первом раунде "бело-синие" нанесли сопернику два сухих поражения. В Киеве был зафиксирован счет 3:0 с голами Онищенко, Трошкина и Блохина.

Видео голов киевского матча:

На выезде же "бело-синие" забили два "сухих" мяча усилиями Мунтяна и Слободяна. В том сезоне Динамо было близким к финалу КЕЧ, но за шаг до решающего матча вылетело от Боруссии Менхенгладбах.

Как Динамо обыграло Партизан на выезде:

ЛИГА ЕВРОПЫ 2017-2018

Партизан – Динамо 2:3 (Ожегович, 34, Тавамба, 42 – Мораес, 54 (пен), 84, Буяльский, 68)

(Ожегович, 34, Тавамба, 42 – Мораес, 54 (пен), 84, Буяльский, 68) Динамо – Партизан 4:1 (Морозюк, 6, Мораес, 28, 31, 77 (пен) – Евтович, 45+4 (пен))

Вторая встреча Динамо и Партизана произошла в Лиге Европы 2017-2018. На групповой стадии киевляне и белградцы заняли 1-2 места и вместе вышли в плей-офф. В очных же битвах команды выдали две голевые феерии по пять голов.

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Обе встречи все равно остались за киевлянами. В Сербии был зафиксирован счет 3:2 благодаря дублю Мораеса и голу Буяльского. При этом на перерыв киевляне ушли с отставанием в два гола!

Драма первого матча в Белграде:

В свою очередь в Киеве Жуниор продолжил издевательства над соперником. Бразильский украинец оформил хет-трик, а добил соперника гол от Морозюка. Итоговый счет – 4:1.

Разгром Партизана в Киеве:

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 2000-2001

Динамо – Црвена Звезда 0:0

Црвена Звезда – Динамо 1:1 (Бошкович, 22 – Белькевич, 33)

Были у Динамо еще две битвы с другим сербским клубом Црвеной Звездой. Получились они куда более напряженными. Команды пересеклись в квалификации Лиги чемпионов 2000-2001 в шаге от групповой стадии.

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В Киеве команды голов не забивали, тогда как в Белграде оформили по одному мячу (за Динамо отличился Белькевич). Поскольку тогда еще действовало правило выездного гола, в групповую стадию попали украинцы.

Видеообзор матча Црвена Звезда – Динамо:

Напомним, что первая встреча между Динамо и Партизаном состоится во вторник, 23 июля, в польском Люблине. Начало – в 21:00 по киевскому времени. Ответный матч пройдет 31 июля в Белграде.