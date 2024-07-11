Матч між Динамо та Партизаном, який відбудеться 23 липня у Любліні, розсудить німецький арбітр Крістіан Дінгерт. Бокові арбітри Крістіан Дітц та Микола Кіммайєр, а четвертим арбітром призначили Флоріана Бадштюбнера.

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Хто такий Дінгерт

За свою кар'єру німець у єврокубках відсудив 15 матчів, де показав 85 жовтих та 10 червоних карток. Також арбітр призначив 8 пенальті. Це перший матч для Дінгерта за участю українських команд.

До слова. На матчі Боснії та Герцоговини проти України, в рамках плей-офф відбору до Євро-2024, Крістіан Дінгерт працював асистентом арбітра VAR.

Другий матч між Динамо та Партизаном заплановано на 31 липня. Через санкції УЄФА поєдинок в Сербії відбудеться без глядачів. Час початку першого і другого матчів о 21:00 за київським часом.

У разі перемоги потенційні суперники киян – Рейнджерс, Славія Прага, Ред Булл Зальцбург та Лілль. Якщо колектив Олександра Шовковського програє, то він опиниться у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи.