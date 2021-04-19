Минус один легионер

Трансфер Тудора Белуце в столичный клуб нельзя назвать удачным. Футболист почти не показал себя в составе киевлян, да еще и большую часть времени был в лазарете команды.

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Главный наставник Динамо Мирча Луческу рассказал, будет ли клуб продлевать аренду легионера. В разговоре с румынской прессой специалист заявил, что полузащитник отработает соглашение и вернется в английский Брайтон. Киевляне не будут использовать опцию выкупа, которая есть в контракте футболиста.

Игрок еще имеет отличный шанс стать чемпионом Украины. Динамо за 4 тура до завершения сезона идет лидером УПЛ. Киевляне после победы над прямым конкурентом Шахтером уже одной рукой надели на себя золотые медали чемпионата.

Он был травмирован. Ему сделали операцию из-за небольшого перелома. Белуце не повезло, очень не повезло. Конечно, Тудор будет играть у нас до конца и завершит сезон. Все, что я могу сейчас сделать, так это пожелать ему найти клуб, в котором будут его понимать, где он будет здоров,

– рассказал румынский тренер.