Олексій Михайличенко покине тренерський пост в "Динамо" після завершення сезону 2019/20.

За інформацією ТК "Медіа", в київському клубі вже прийняли таке рішення. Президент "Динамо" Ігор Суркіс зацікавлений в запрошенні іноземного тренера.

Читайте також: Суркіс зізнався, коли звільнить Михайличенка з поста головного тренера "Динамо"

При цьому Михайличенко залишиться в клубі і обійме посаду в керівництві. До призначення головним тренером фахівець працював спортивним директором киян.

Кар'єра Михайличенка в "Динамо"

56-річний фахівець вже керував командою в період з 2002-го по 2004 рік, а також в 2012-му році.

Крім того, Олексій Михайличенко за свою кар'єру встиг потренувати молодіжну команду Динамо, молодіжну збірну України і дорослу збірну України. До призначення на посаду головного тренера обіймав посаду спортивного директора клубу.

Чи справді "Динамо" хоче змінити тренера