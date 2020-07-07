"Динамо" відправить Михайличенка у відставку в кінці сезону – ЗМІ
Олексій Михайличенко покине тренерський пост в "Динамо" після завершення сезону 2019/20.
За інформацією ТК "Медіа", в київському клубі вже прийняли таке рішення. Президент "Динамо" Ігор Суркіс зацікавлений в запрошенні іноземного тренера.
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При цьому Михайличенко залишиться в клубі і обійме посаду в керівництві. До призначення головним тренером фахівець працював спортивним директором киян.
Кар'єра Михайличенка в "Динамо"
56-річний фахівець вже керував командою в період з 2002-го по 2004 рік, а також в 2012-му році.
Крім того, Олексій Михайличенко за свою кар'єру встиг потренувати молодіжну команду Динамо, молодіжну збірну України і дорослу збірну України. До призначення на посаду головного тренера обіймав посаду спортивного директора клубу.
Чи справді "Динамо" хоче змінити тренера
- У неділю, 31-го травня, "Динамо" програло "Шахтарю" (3:1) у рамках чемпіонату України.
- На наступний день з'явилася інформація буцімто клуб шукає нового тренера. Повідомлялося, що сам Михайличенко не хоче залишатися тренером киян.
- Серед кандидатів називали Юрія Сьоміна, який нещодавно покинув "Локомотив".
- Росіянин заявив, що не отримував пропозицію від "Динамо", але готовий її розглянути, якщо вона надійде.
- У турецькій пресі з'явилася інформація начебто Ерол Булут може очолити "Динамо". Та ці чутки швидко спростували.
- Щодо Сергія Реброва, то в українського тренера чинний контракт з угорським "Ференцварошем".