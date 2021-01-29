Футболісти Динамо у п'ятницю, 29 січня, вирушили до Туреччини, де продовжать підготовку до другої частини сезону-2020/2021. Уже 13 лютого киян чекає перший офіційний матч у 2021 році.

Джерело: сайт Динамо Динамо відправилося в Анталію (Туреччина) чартерним рейсом. Наставник Динамо Мірча Луческу взяв на турецький збір 31 футболіста. Це цікаво Ніколи не говори ніколи: Суркіс розповів, чи очолить Шевченко Динамо Заявка Динамо на турецький збір Воротарі: Бойко, Бущан, Нещерет, Моргун. Захисники: Попов, Шабанов, Миколенко, Кендзьора, Сідклей, Сирота, Забарний, Тимчик. Півзахисники: Сидорчук, Циганков, Гармаш, Лєднєв, Шапаренко, Буяльський, Караваєв, Шепелєв, Андрієвський, Вербич, де Пена, Дуелунд, Вікентій Волошин, Назар Волошин. Нападники: Бєсєдін, Супряга, Родрігес, Русин, Ванат. Зазначимо, що перший збір Динамо провело в ОАЕ. Другий збір у Туреччині триватиме до 8 лютого. У Туреччині в Динамо запланувало проведення п'яти контрольних матчів: Лудогорець (Разград, Болгарія) 30.01, 16:00

Динамо (Тбілісі, Грузія) 1.02, 16:00

ЦСКА 1948 (Софія, Болгарія) 4.02, 16:00

Шкендія (Тетово, Північна Македонія) 7.02, 16:00

БАТЕ (Борисов, Білорусь) 8.02, 10:00