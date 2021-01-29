Динамо вирушило в Туреччину на заключну підготовку: хто потрапив у заявку
Футболісти Динамо у п'ятницю, 29 січня, вирушили до Туреччини, де продовжать підготовку до другої частини сезону-2020/2021. Уже 13 лютого киян чекає перший офіційний матч у 2021 році.
Джерело: сайт Динамо
Динамо відправилося в Анталію (Туреччина) чартерним рейсом. Наставник Динамо Мірча Луческу взяв на турецький збір 31 футболіста.
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Заявка Динамо на турецький збір
Воротарі: Бойко, Бущан, Нещерет, Моргун.
Захисники: Попов, Шабанов, Миколенко, Кендзьора, Сідклей, Сирота, Забарний, Тимчик.
Півзахисники: Сидорчук, Циганков, Гармаш, Лєднєв, Шапаренко, Буяльський, Караваєв, Шепелєв, Андрієвський, Вербич, де Пена, Дуелунд, Вікентій Волошин, Назар Волошин.
Нападники: Бєсєдін, Супряга, Родрігес, Русин, Ванат.
Зазначимо, що перший збір Динамо провело в ОАЕ. Другий збір у Туреччині триватиме до 8 лютого.
У Туреччині в Динамо запланувало проведення п'яти контрольних матчів:
- Лудогорець (Разград, Болгарія) 30.01, 16:00
- Динамо (Тбілісі, Грузія) 1.02, 16:00
- ЦСКА 1948 (Софія, Болгарія) 4.02, 16:00
- Шкендія (Тетово, Північна Македонія) 7.02, 16:00
- БАТЕ (Борисов, Білорусь) 8.02, 10:00
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