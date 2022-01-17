Динамо отправилось на сбор без пяти игроков: у Караваева, Забарного и Шкурина – коронавирус
Источник:Динамомания
В понедельник, 17 января, Динамо отправилось на первый тренировочный сбор – в Испанию. Однако с командой не полетели сразу пятеро игроков основного состава.
Динамовцы вылетели утром из аэропорта "Борисполь" в испанскую Мурсию. Именно недалеко от этого города у них и будет первый сбор. Продлится он до 27 января, в течение которого запланировано четыре спарринга.
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Всего на сбор отправилось 29 футболистов:
- Вратари: Бущан, Бойко, Нещерет, Моргун
- Защитники: Бурда, Шабанов, Тимчик, Сирота, Кендзера, Дубинчак, Вивчаренко, Боль
- Полузащитники: Сидорчук, Вербич, Шепелев, Шапаренко, де Пена, Цыганков, Леднев, Андриевский, Гармаш, Витиньо, Буяльский, Антюх, Бражко, Н. Волошин
- Форварды: Кулач, Бєсєдін, Супряга
Не полетели в Испанию Александр Караваев, Илья Забарный, Илья Шкурин, Эрик Рамирес и Денис Попов.
По данным журналистов, у Караваева, Забарного и Шкурина был диагностирован коронавирус. Поэтому они исправились на самоизоляцию и пропустят первый сбор команды. Вполне вероятно, что по этой причине не отправился в Испанию и Леднев. Полузащитник хоть и попал в список игроков, но в аэропорту его не было вместе с командой.
Что же касается Рамиреса, то нападающий готовится к двум ближайшим матчам своей национальной сборной Венесуэлы, которые пройдут 29 января и 2 февраля.
Денис Попов продолжает реабилитацию после своей травмы, полученной в первом официальном матче сезона.