Вилетіли динамівці вранці з аеропорту "Бориспіль" до іспанської Мурсії. Саме неподалік цього міста в них і буде перший збір. Триватиме він до 27 січня, протягом якого заплановано чотири спаринги.
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Загалом на збір відправилося 29 футболістів:
- Голкіпери: Бущан, Бойко, Нещерет, Моргун
- Захисники: Бурда, Шабанов, Тимчик, Сирота, Кендзьора, Дубінчак, Вівчаренко, Боль
- Півзахисники: Сидорчук, Вербич, Шепелєв, Шапаренко, де Пена, Циганков, Лєднєв, Андрієвський, Гармаш, Вітіньйо, Буяльський, Антюх, Бражко, Н. Волошин
- Форварди: Кулач, Бєсєдін, Супряга
Натомість не полетіли в Іспанію Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Ілля Шкурін, Ерік Рамірес і Денис Попов.
За даними журналістів, у Караваєва, Забарного та Шкуріна був діагностований коронавірус. Відтак вони виправилися на самоізоляцію та пропустять перший збір команди. Цілком ймовірно, що з цієї причини не відправився до Іспанії і Лєднєв. Півзахисник хоч і потрапив до списку гравців, але в аеропорті його не було разом з командою.
Що ж стосується Раміреса, то нападник готується до двох найближчих матчів своєї національної збірної Венесуели, які пройдуть 29 січня і 2 лютого.
Денис Попов продовжує реабілітацію після своєї травми, отриманої в першому офіційному матчі сезону.