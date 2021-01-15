У п'ятницю, 15 січня, київське Динамо вирушило до Об'єднаних Арабських Еміратів, де пройде перший тренувальний збір команди.

Головний тренер Динамо Мірча Луческу взяв на перший етап зборів 30 гравців, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Воротарі: Бойко, Бущан, Нещерет, Моргун.

Захисники: Попов, Шабанов, Миколенко, Кендзьора, Сідклей, Сирота, Забарний, Тимчик.

Півзахисники: Сидорчук, Циганков, Гармаш, Лєднєв, Шапаренко, Буяльський, Караваєв, Шепелєв, Андрієвський, Белуце, Вербіч, де Пена, Дуелунд.

Нападники: Бєсєдін, Супряга, Родрігес, Клейтон, Ванат.

Відзначимо присутність у списку Владислава Ваната. Форвард є найкращим бомбардиром команди U-21 – 11 голів у 12 матчах першої половини сезону. Натомість Костевич, Бурда і Русин продовжуть заліковувати травми, тому з командою не полетіли.

Суперники Динамо на зборах

18 січня підопічні Мірчі Луческу поміряються силами з чемпіоном Польщі – Легією (Варшава).

21-го січня "динамівці" зіграють із найсильнішою командою Білорусі – Шахтарем із Солігорська.