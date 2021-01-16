Динамо отказалось продать Цыганкова за 15 миллионов евро
Киевское Динамо отказалось отпускать свой самый большой актив – Виктора Цыганкова. Динамо могло продать Цыганкова в 2019 году.
Комментатор каналов "Футбол 1/2/3" Виктор Вацко в программе "Включай подогрев" сообщил, что Динамо получало трансферное предложение по Цыганкову.
К слову Виктор Цыганков – самый дорогой украинский игрок по версии Transfermarkt
По информации Вацко, в 2019 году велись предметные разговоры о переходе Цыганкова. Вроде бы озвучивались конкретные цифры.
Динамо предлагали за игрока сборной Украины 15 миллионов евро. В киевском клубе хотели получить больше, поэтому отказались от предложения.
Вацко не назвал клуб, который хотел купить Цыганкова.
Кто интересовался Цыганковым
За последние годы интерес к вице-капитану Динамо приписывали ряду команд из Европы. В частности, наставник английского Эвертона Карло Анчелотти расспрашивал о Цыганкове тренера Динамо Мирчу Луческу.
Приписывали и интерес к Цыганкову Лестеру, итальянскому Наполи и Интеру, немецким Хоффенхайму и Боруссии Дортмунд.
Цыганков отыграл за Динамо уже 173 матча. На счету игрока 69 голов и 48 результативных передач.
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