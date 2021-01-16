Киевское Динамо отказалось отпускать свой самый большой актив – Виктора Цыганкова. Динамо могло продать Цыганкова в 2019 году.

Комментатор каналов "Футбол 1/2/3" Виктор Вацко в программе "Включай подогрев" сообщил, что Динамо получало трансферное предложение по Цыганкову.

К слову Виктор Цыганков – самый дорогой украинский игрок по версии Transfermarkt

По информации Вацко, в 2019 году велись предметные разговоры о переходе Цыганкова. Вроде бы озвучивались конкретные цифры.

Динамо предлагали за игрока сборной Украины 15 миллионов евро. В киевском клубе хотели получить больше, поэтому отказались от предложения.

Вацко не назвал клуб, который хотел купить Цыганкова.

Transfermarkt оценивает 23-летнего украинца в 24 миллиона евро.

Кто интересовался Цыганковым

За последние годы интерес к вице-капитану Динамо приписывали ряду команд из Европы. В частности, наставник английского Эвертона Карло Анчелотти расспрашивал о Цыганкове тренера Динамо Мирчу Луческу.

Приписывали и интерес к Цыганкову Лестеру, итальянскому Наполи и Интеру, немецким Хоффенхайму и Боруссии Дортмунд.

Цыганков отыграл за Динамо уже 173 матча. На счету игрока 69 голов и 48 результативных передач.