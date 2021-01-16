Динамо відмовилося продати Циганкова за 15 мільйонів євро
Київське Динамо відмовилося відпускати свій найбільший актив – Віктора Циганкова. Динамо могло продати Циганкова у 2019 році.
Коментатор каналів "Футбол 1/2/3" Віктор Вацко в програмі "Вмикай підігрів" повідомив, що Динамо отримувало трансферну пропозицію по Циганкову.
До слова Віктор Циганков – найдорожчий український гравець за версією Transfermarkt
За інформацією Вацка, у 2019 році велися предметні розмови про перехід Циганкова. Начебто озвучувалися конкретні цифри.
Динамо пропонували за гравця збірної України 15 мільйонів євро. У київському клубі хотіли отримати більше, тому відмовилися від пропозиції.
Вацко не назвав клуб, який хотів купити Циганкова.
Хто цікавився Циганковим
За останні роки інтерес до віцекапітана Динамо приписували ряду команд з Європи. Зокрема, наставник англійського Евертона Карло Анчелотті розпитував про Циганкова тренера Динамо Мірчу Луческу.
Приписували й інтерес до Циганкова Лестеру, італійському Наполі та Інтеру, німецьким Хоффенхайму та Боруссії Дортмунд.
Циганков відіграв за Динамо вже 173 матчі. На рахунку гравця 69 голів та 48 результативних передач.
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