Донецкий "Олимпик" арендует у киевского "Динамо" двух легионеров. Как минимум до зимы за команду будут выступать полузащитник Бенито и нападающий Ибрагим Каргбо.

Президент "Олимпика" Владислав Гельзин в интервью FootBoom сообщил об усилении команды.

К теме: "Динамо" заморозило трансфер нападающего

"Возьмем у "Динамо" Бенито и Каргбо. Возможно, арендуем этих футболистов не к зиме, а к лету. Пока у нас находятся на просмотре аргентинец и бразилец. Планируем их заявить на следующую игру. Когда усилимся Бенито и Каргбо, считаю, у нас будет неплохая конкурентоспособная команда", – сказал Гельзин.

Что известно о Каргбо и Бенито

Футболистов в "Динамо" привел агент Дмитрий Селюк по ходу прошлого сезона. При этом, Каргбо не мог играть за киевлян до конца мая из-за правил ФИФА.

При этом, Каргбо в конце прошлого сезона успел провести в составе киевлян 6 матчей в УПЛ. Бенито провел 1 матч.