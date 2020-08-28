Донецький "Олімпік" орендує у київського "Динамо" двох легіонерів. Як мінімум до зими за команду виступатимуть півзахисник Беніто і нападаючий Ібрагім Каргбо.

Президент "Олімпіка" Владислав Гельзін в інтерв'ю FootBoom повідомив про підсилення команди.

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"Візьмемо у "Динамо" Беніто і Каргбо. Можливо, орендуємо цих футболістів не до зими, а до літа. Поки що у нас знаходяться на перегляді аргентинець і бразилець. Плануємо їх заявити на наступну гру. Коли посилимося Беніто і Каргбо, вважаю, у нас буде непогана конкурентоспроможна команда", – сказав Гельзін.

Що відомо про Каргбо та Беніто

Футболістів у "Динамо" привів агент Дмитро Селюк по ходу минулого сезону. При цьому, Каргбо не міг грати за киян до кінця травня через правила ФІФА.

При цьому, Каргбо в кінці минулого сезону встиг провести в складі киян 6 матчів в УПЛ. Беніто провів 1 матч.