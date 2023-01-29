Минус легионер для Динамо: Луческу отправил игрока сборной Польши в аренду своему сыну

Греческий ПАОК решил пригласить к себе правого защитника киевлян Томаша Кендзеру. Футболист пробудет в аренде до лета 2023 года.

Минувшим летом украинские футбольные клубы потеряли многих легионеров. Из-за развязанной Россией войну иностранцы получили от ФИФА право разрывать соглашения с командами УПЛ на сезон 2022-2023 в одностороннем порядке.

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Едва ли не единственным легионером Динамо, оставшимся в клубе, был поляк Томаш Кендзера. Впрочем, этой зимой и он решил продолжить свою карьеру за рубежом.

Официальный сайт "бело-синих" сообщает, что 28-летний правый защитник отправляется в аренду в греческий ПАОК. Срок действия соглашения рассчитан до конца текущего сезона, в то время как контракт Томаша с Динамо действует до лета 2024 года.

Интересно, что клуб из Салоник сейчас тренирует сын главного тренера киевлян Мирчи Луческу – Разван. После 19 туров в чемпионате Греции ПАОК идет на четвертом месте, отставая от зоны Лиги чемпионов на пять баллов.

. Зимой игроком ПАОК также стал эксфутболист Шахтера и Металлиста Тайсон, который не смог заиграть в Интернасьонале.

Кендзера стал игроком киевлян в 2017 году, перейдя из Леха. После начала полномасштабного вторжения защитник вернулся в родной клуб на правах аренды на полсезона и помог команде стать чемпионом.

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Впрочем, летом решил остаться в Динамо. Всего за киевлян поляк сыграл 116 матчей, забив 5 голов. Вместе с "бело-синими" Томаш выиграл УПЛ, дважды выигрывал Кубок Украины и трижды – Суперкубок.