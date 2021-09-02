Вантух будет выступать за Черноморец на правах аренды до конца 2021/2022.

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Это не первый раз защитник отправляется в аренду. В прошлом сезоне Вантух выступал за Александрию, где провел 20 матчей и забил 2 мяча (1 гол – в чемпионате, 1 – в Кубке). Перед тем он также выступал в аренде в Олимпике.

Вантух стал 15-м игроком Динамо, которого отправили в аренду в Черноморец. До этого из Киева в Одессу прибыли вратарь Владислав Кучерук, защитники Денис Кузик, Даниил Скорко, Юрий Тлумак, полузащитники Богдан Билошевский, Вадим Мащенко, Николай Михайленко, Мохаммед Кадири, Ярослав Надольский, Евгений Смирный, Георгий Цитаишвили, нападающие Владислав Ванат, Евгений Исаенко, Даниил Сухоручко.

Кроме того, Черноморец возглавляет Юрий Мороз, который до этого работал главным тренером молодежной команды Динамо.

Такой "десант" игроков из киевского Динамо вызвал немалое возмущение у одесских болельщиков. Они неоднократно выступали с акциями протеста против засилья арендованных динамовцев.