Вантух виступатиме за Чорноморець на правах оренди до кінця 2021/2022.

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Це не вперше захисник відправляється в оренду. У минулому сезоні Вантух виступав за Олександрію, де провів 20 матчів та забив 2 м'ячі (1 гол – у чемпіонаті, 1 – у Кубку). Перед тим він також виступав в оренді в Олімпіку.

Вантух став 15-м гравцем Динамо, якого відправили в оренду в Чорноморець. До цього з Києва до Одеси прибули воротар Владислав Кучерук, захисники Денис Кузик, Данило Скорко, Юрій Тлумак, півзахисники Богдан Білошевський, Вадим Мащенко, Микола Михайленко, Мохаммед Кадірі, Ярослав Надольський, Євген Смирний, Георгій Цитаішвілі, нападники Владислав Ванат, Євген Ісаєнко, Данило Сухоручко.

Окрім того, Чорноморець очолює Юрій Мороз, який до цього працював головним тренером молодіжної команди Динамо.

Такий "десант" гравців з київського Динамо викликав чимале обурення в одеських вболівальників. Вони неодноразово виступали з акціями протесту проти засилля орендованих динамівців.