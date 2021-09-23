Динамо отримало умовне покарання

Комітет оштрафував Динамо на 500 тисяч гривень. Окрім того, наступні два домашні матчі Динамо має провести з частково закритими секторами (41 та 43).

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Наступні домашні Динамо відбудуться 3 жовтня проти Шахтаря та 23 жовтня проти Дніпра-1.

Комітет умовно покарав Динамо однією домашньою зустріччю без глядачів з випробувальним терміном до кінця сезону 2021/22.

Що сталося на матч Динамо – Олександрія