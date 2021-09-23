Динамо отримало умовне покарання
Комітет оштрафував Динамо на 500 тисяч гривень. Окрім того, наступні два домашні матчі Динамо має провести з частково закритими секторами (41 та 43).
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Наступні домашні Динамо відбудуться 3 жовтня проти Шахтаря та 23 жовтня проти Дніпра-1.
Комітет умовно покарав Динамо однією домашньою зустріччю без глядачів з випробувальним терміном до кінця сезону 2021/22.
Що сталося на матч Динамо – Олександрія
- Кияни 18 вересня приймали Олександрію на НСК "Олімпійський" у 8 турі УПЛ. Під час матчу сталася бійка між декількома представниками ультрас Динамо та простими глядачами.
- За попередніми даними, бійка виникла через те, що один із глядачів зробив зауваження ультрас щодо припинення використання піротехніки.
- У відповідь молодики перелізли через паркан до іншого сектору та влаштували бійку. Деякі учасники бійки отримали травми. Поліція вже відкрила кримінальне провадження.
- У Динамо після бійки на стадіоні заявили, що окремі особи ідентифіковані та затримані для складання процесуальних документів.