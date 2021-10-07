Динамо оштрафовали на круглую сумму после матча с Вересом

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ оштрафовал киевское Динамо на 200 тысяч гривен. Дело касалось матча второго тура чемпионата Украины 1 августа против ровненского Вереса.

По решению КДК, Динамо ненадлежащим образом подготовилось к проведению домашнего матча.

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Что произошло в матче с Вересом

Тогда в матче второго тура премьер-лиги фанаты киевского клуба оставили послание донецкому Шахтеру, с которым Динамо в этом сезоне делит один стадион на двоих – НСК "Олимпийский".

Киевские болельщики вывесили на трибунах баннер, на котором призвали: "Убирайтесь играть в Мариуполь. Вам здесь не рады".



Послание Шахтеру от болельщиков Динамо / Фото KyivMedia

Кроме того, в том матче часть болельщиков устроили стычки со стюардами на стадионе во второй половине игры. К счастью, до открытого противостояния не дошло.