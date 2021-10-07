За рішенням КДК, Динамо неналежним чином підготувалося до проведення домашнього матчу.

До слова Динамо порушило регламент і кодекс етики під час матчу з Шахтарем: киянам загрожує покарання

Що відбулося в матчі з Вересом

Тоді в матчі другого туру прем'єр-ліги фанати київського клубу залишили послання донецькому Шахтарю, з яким Динамо в цьому сезоні ділить один стадіон на двох – НСК "Олімпійський".

Київські вболівальники вивісили на трибунах банер, на якому закликали: "Забирайтесь грати в Маріуполь. Вам тут не раді".



Послання Шахтарю від вболівальників Динамо / Фото KyivMedia

Крім того, в тому матчі частина вболівальників влаштували сутички зі стюардами на стадіоні в другій половині гри. На щастя, до відкритого протистояння не дійшло.

До слова. У згаданому матчі Динамо зазнала впевненої перемоги проти рівненського Вереса – 4:0.