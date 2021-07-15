Что случилось с талисманом клуба

В январе 2020 года Сергей Заборовский, больше известный как Парамон, перенес инсульт. А в прошлом месяце легендарный фанат столичного клуба упал возле своего дома и сильно ударился головой об асфальт. Болельщик был доставлен в реанимацию Киевской городской клинической больницы скорой медицинской помощи в тяжелом состоянии. Парамон сутки находился в коме. Фанат пришел в себя, но потерял зрение и координацию движений.

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Мужчина не может самостоятельно передвигаться, поэтому за ним смотрит и уже в течение 8 лет помогает в бытовых делах Виталий Левицкий – отец фаната киевлян.

Помощь Динамо

Киевский клуб не смог обойти стороной сложную ситуацию в жизни Парамона. Президент Динамо Игорь Суркис заявил, что динамовцы возьмут на себя все расходы по операции и восстановлению мужчины.

Отметим, что зрение к Сергею Заборовскому может вернуться. 66-летнему болельщику требуется операция по удалению катаракты. У Парамона уже запланировано МРТ, которое даст понять, когда и где можно будет сделать хирургическое вмешательство. На помощь пришло и большое количество фанатов киевского клуба, которые также помогли средствами легенде ультрас.

Парамон – легенда и символ всех фанатов Динамо. Сергей Заборовский впервые посетил матч клуба в далеком 1967 году, когда киевляне в рамках 1/16 финала Кубка европейских чемпионов (сейчас – Лига чемпионов) принимали шотландский Селтик. Тот поединок завершился ничьей 1:1.

Интересная история о символе Динамо

Парамон впервые поехал на выезд поддержать Динамо в марте 1998 года. Тогда киевляне в Турине сыграли матч 1/4 финала Лиги чемпионов против местного Ювентуса. С тех пор киевский клуб не только брал фаната с собой на поединки, но и позволил находиться болельщику на скамейке для запасных.

В 2011 году после завершения четвертьфинальной встречи Лиги Европы Парамон выбежал на поле, чтобы разобраться с судьями. Фанат киевлян дал пинка одному из арбитров поединка, который удалил с поля Андрея Шевченко. После этого Парамону было разрешено находиться на стадионе лишь на трибунах.