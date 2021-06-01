Динамо официально продлило контракт с лидером команды

Полузащитник Динамо Виталий Буяльский подписал новый контракт с клубом. Теперь соглашение с хавбеком действует до лета 2025 года.

Футболист уже высказался по поводу данного события.

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Мне было приятно, что клуб предложил мне новый контракт, я долго не думал и сразу согласился. И клуб, и меня все устроило, поэтому мы быстро поставили подписи. До окончания моего предыдущего контракта оставалось еще достаточно времени, поэтому мне вдвойне приятно, что Динамо заблаговременно предложило мне продолжить сотрудничество,

– заявил Виталий.

Мощная результативность Буяльского