Півзахисник київського "Динамо" Микита Корзун продовжить кар'єру в солігорському "Шахтарі".

Футболіст перейшов у білоруський клуб на постійній основі, підписавши з "Шахтарем" контракт до кінця 2023 року. Про це повідомляє офіційний сайт солігорського клубу.

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Що відомо про кар'єру Корзуна

Корзун є вихованцем мінського "Динамо". До складу киян Микита приєднався у лютому 2016 року. Білорус не зміг закріпитись у київському "Динамо", тому часто грав на правах оренди, зокрема за "Динамо" (М) та "Аль-Фатех".

Минулий сезон 25-річний захисник провів у португальському "Вілафранкенші" в оренді. Загалом за "Динамо" він встиг зіграти 30 матчів, але результативними діями не відзначався.

Корзун є гравцем збірної Білорусі, за яку провів 16 поєдинків.