"Динамо" офіційно отримало пропозиції щодо чемпіонів світу Булеци та Супряги
Нещодавно у київське "Динамо повернулись Сергій Булеца та Владислав Супряга, які виступали на правах оренди у "Дніпрі-1". Керівництво клубу з Дніпра залишились задоволені грою футболістів, тому зробили офіційну пропозицію киянам щодо оренди гравців.
Почесний президент "
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Продовження оренди
Клуб вже зробив пропозицію "Динамо". Тепер "Дніпро-1" чекає на відповідь від київського клубу. Президент задоволений грою, яку показували футболісти протягом сезону.
Додамо, що після закінчення чемпіонату клуб покинули Папа Гуйє та Олексій Чичиков.
- За підсумками цього сезону Владислав Супряга потрапив до четвірки найкращих бомбардирів УПЛ. Форвард забив 14 голів в 24 матчах.
- Сергій Булеца взяв участь в 27 іграх і забив 4 голи.
Що відомо про Владислава Супрягу
Владислав Супряга – вихованець академії дніпровського "Дніпра", яку закінчив у 2017 році.
Влітку 2018 року разом з юнацькою збірною України вирушив на чемпіонат Європи серед 19-річних до Фінляндії, де дійшов до півфіналу, забивши м'яч у ворота збірної Англії. Одночасно з цим з'явилася інформація щодо зацікавленості у послугах Супряги італійського клубу СПАЛ. Представники Серії А пропонував за українського форварда 1 мільйон, однак керівництво "Дніпра-1" відмовилося продавати футболіста.
У 2019 році у складі збірної України U-20 став чемпіоном світу на чемпіонаті, що проходив у Польщі, зокрема у фінальному матчі відзначився дублем у ворота команди Південної Кореї.
- Займатися футболом розпочав в ужгородській СДЮСШОР, згодом продовжив навчання в клубній академії "Динамо".
- У першості України серед команд U-19 дебютував у серпні 2016 року в Полтаві, у виїзному поєдинку киян проти "Ворскли".
- Перший гол у чемпіонаті U-19 забив у Львові у грі з "Карпатами".
- У жовтні 2016 року провів свій дебютний матч за "Динамо" U-21 проти кропивницької "Зірки".
- У 2019 року продовжив контракт з "Динамо" ще на 5 років. І відразу був відданий в оренду до СК "Дніпро-1".