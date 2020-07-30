Почесний президент " Дніпра-1 " Юрій Береза ​​повідомив, що клуб має намір ще на сезон залишити в команді півзахисника Сергія Булецу і нападника Владислава Супрягу. повідомляє Meta-ratings.

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Продовження оренди

Клуб вже зробив пропозицію "Динамо". Тепер "Дніпро-1" чекає на відповідь від київського клубу. Президент задоволений грою, яку показували футболісти протягом сезону.

Додамо, що після закінчення чемпіонату клуб покинули Папа Гуйє та Олексій Чичиков.

За підсумками цього сезону Владислав Супряга потрапив до четвірки найкращих бомбардирів УПЛ. Форвард забив 14 голів в 24 матчах.

Сергій Булеца взяв участь в 27 іграх і забив 4 голи.

Що відомо про Владислава Супрягу

Владислав Супряга – вихованець академії дніпровського "Дніпра", яку закінчив у 2017 році.

Влітку 2018 року разом з юнацькою збірною України вирушив на чемпіонат Європи серед 19-річних до Фінляндії, де дійшов до півфіналу, забивши м'яч у ворота збірної Англії. Одночасно з цим з'явилася інформація щодо зацікавленості у послугах Супряги італійського клубу СПАЛ. Представники Серії А пропонував за українського форварда 1 мільйон, однак керівництво "Дніпра-1" відмовилося продавати футболіста.

У 2019 році у складі збірної України U-20 став чемпіоном світу на чемпіонаті, що проходив у Польщі, зокрема у фінальному матчі відзначився дублем у ворота команди Південної Кореї.

Кар'єра Сергій Булеци