Динамо наконец объявило заявку на сезон в УПЛ: в списке 25 футболистов
Источник:УПЛ
Киевское Динамо объявило заявку на сезон украинской Премьер-лиги-2021/2021. В список "А" попали всего 25 футболистов.
Новички в заявке Динамо
Динамо заявило на сезон сразу четырех новичков – Владислава Кулача, Дениса Антюха, Илью Шкурина и Эрика Рамиреса. Все новички Динамо нападающие.
Примечательно Черноморец арендовал уже 14 игрока Динамо: на этот раз легионера с российским прошлым
Список "А"
Вратари: Георгий Бущан, Денис Бойко.
Защитники: Денис Попов, Никита Бурда, Виталий Миколенко, Александр Тимчик, Томаш Кендзера.
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Жерсон Родригес, Карлос де Пена, Виктор Цыганков, Богдан Леднев, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Александр Караваев, Виталий Буяльский, Сидклей.
Нападающие: Эрик Рамирес, Владислав Кулач, Артем Беседин, Илья Шкурин, Денис Антюх.
Динамо пропустило матч 1-го тура УПЛ против Миная, ведь игру перенесли. Первый официальный матч в сезоне 2021/2021 Динамо сыграют 1 августа против Вереса.