Новички в заявке Динамо

Динамо заявило на сезон сразу четырех новичков – Владислава Кулача, Дениса Антюха, Илью Шкурина и Эрика Рамиреса. Все новички Динамо нападающие.

Примечательно Черноморец арендовал уже 14 игрока Динамо: на этот раз легионера с российским прошлым

Список "А"

Вратари: Георгий Бущан, Денис Бойко.

Защитники: Денис Попов, Никита Бурда, Виталий Миколенко, Александр Тимчик, Томаш Кендзера.

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Жерсон Родригес, Карлос де Пена, Виктор Цыганков, Богдан Леднев, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Александр Караваев, Виталий Буяльский, Сидклей.

Нападающие: Эрик Рамирес, Владислав Кулач, Артем Беседин, Илья Шкурин, Денис Антюх.

Динамо пропустило матч 1-го тура УПЛ против Миная, ведь игру перенесли. Первый официальный матч в сезоне 2021/2021 Динамо сыграют 1 августа против Вереса.