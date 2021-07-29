"Динамизация" Черноморца

Черноморец 29 июля объявил о переходе из Динамо ганского полузащитника Мохаммеда Кадири.

К теме "Прочь из клуба": ультрас Черноморца не пришли на матч с Десной, но вывесили баннер – фото

Динамо и Черноморец договорились об аренде Кадири на сезон 2021/2022. Контракт Мохаммеда с Динамо действует до 30 июня 2023 года.

По данным портала Transfermarkt, Кадири уже 14 футболист из Динамо, который будет выступать в Черноморце. Также одесситов возглавляет Юрий Мороз, который работал тренером в структуре Динамо.

Что известно о Кадири

25-летний ганец перешел в Динамо из тульского Арсенала в 2019 году. За "бело-синих" он сыграл 15 матчей и отдал 1 голевую передачу в УПЛ.

Летом 2020 года игрок был отдан обратно в аренду в российский Арсенал. Но уже зимой Кадири попросился вернуться в Киев по семейным обстоятельствам.

Черноморец стартовал в УПЛ 25 июля матчем против Десны. "Моряки" потерпели разгромное поражение со счетом 3:0.