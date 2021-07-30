Новачки у заявці Динамо
Динамо заявило на сезон відразу чотирьох новачків – Владислава Кулача, Дениса Антюха, Іллю Шкуріна та Еріка Раміреса. Усі новачки Динамо нападники.
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Список "А"
Воротарі: Георгій Бущан, Денис Бойко.
Захисники: Денис Попов, Микита Бурда, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Томаш Кендзьора.
Півзахисники: Сергій Сидорчук, Беньямін Вербич, Володимир Шепелєв, Микола Шапаренко, Жерсон Родрігес, Карлос де Пена, Віктор Циганков, Богдан Лєднєв, Олександр Андрієвський, Денис Гармаш, Олександр Караваєв, Віталій Буяльський, Сідклей.
Нападники: Ерік Рамірес, Владислав Кулач, Артем Бєсєдін, Ілля Шкурін, Денис Антюх.
- Динамо пропустило матч 1-го туру УПЛ проти Минаю, адже гру перенесли. Перший офіційний матч у сезоні-2021/2021 Динамо зіграє 1 серпня проти Вереса.