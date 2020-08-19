"Динамо" оголосило заявку на новий сезон
"Динамо" подало заявку на новий сезон української Прем'єр-ліги (УПЛ). У заявку команди на сезон 2020/2021 потрапив 71 футболіст.
Про заявку на сезон 2020/2021 "Динамо" повідомило 19 серпня на своєму офіційному сайті.
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Киянил зазначили, що в будь-який момент, навіть після початку сезону, гравці можуть бути дозаявлені.
Заявка "Динамо"
Воротарі
- Георгій Бущан
- Денис Бойко
- Владислав Кучерук *
- Руслан Нещерет *
- Денис Ігнатенко *
- Богдан Ісаченко *
- Валентин Моргун *
- Іларіон Тугай *
- Артем Фастов *
Захисники
- Денис Попов *
- Артем Шабанов
- Віталій Миколенко *
- Олександр Тимчик
- Микита Бурда
- Томаш Кендзьора
- Богдан Білошевський *
- Ілля Забарний *
- Олександр Сирота *
- Крістіан Біловар *
- Антон Боль *
- Костянтин Вівчаренко *
- Максим Дячук *
- Денис Кузик *
- Данил Мащенко *
- Євген Опанасенко *
- Даніл Скорко *
- Даниїл Хондак *
Півзахисники
- Сергій Сидорчук
- Беньямін Вербич
- Володимир Шепелєв
- Микола Шапаренко
- Карлос де Пена
- Віктор Циганков
- Богдан Лєднєв
- Олександр Андрієвський
- Олександр Караваєв
- Жерсон Родрігес
- Віталій Буяльський
- Міккель Дуелунд
- Сергій Булеца *
- Віктор Близниченко *
- Роман Бодня *
- Володимир Бражко *
- Артур Ващишин *
- Владислав Велетень *
- Назар Волошин *
- Вікентій Волошин *
- Ділан Вуанту *
- Дмитро Єфименко *
- Жозе Мартін Рібейру *
- Микита Ісадченко *
- Вадим Мащенко *
- Микола Михайленко *
- Ярослав Надольский *
- Ілля Скрипник *
- Юрій Тлумак *
- Артем Хацкевич *
- Антон Царенко *
- Артем Шулянський *
- Олександр Яцик *
Форварди
- Фран Соль
- Георгій Цітаішвілі *
- Назарій Русин
- Євгеній Ісаєнко *
- Ібрагім Каргбо *
- Владислав Супряга *
- Владислав Ванат *
- Ігор Горбач *
- Навін Малиш *
- Кіріл Попов *
- Даниїл Сухоручко *
Зіркою (*) позначені футболісти, які потрапили у список Б.
Коли "Динамо" стартує в сезоні
Перший офіційний матч у сезоні "Динамо" проведе вже в п'ятницю, 21-го серпня. У рамках 1-го туру УПЛ кияни зіграють з "Олімпіком".
25-го серпня "Динамо" очікує матч за Суперкубок України проти "Шахтаря". Гра вперше пройде у Києві на НСК "Олімпійський".