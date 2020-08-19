"Динамо" подало заявку на новий сезон української Прем'єр-ліги (УПЛ). У заявку команди на сезон 2020/2021 потрапив 71 футболіст.

Про заявку на сезон 2020/2021 "Динамо" повідомило 19 серпня на своєму офіційному сайті.

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Киянил зазначили, що в будь-який момент, навіть після початку сезону, гравці можуть бути дозаявлені.

Заявка "Динамо"

Воротарі

Георгій Бущан

Денис Бойко

Владислав Кучерук *

Руслан Нещерет *

Денис Ігнатенко *

Богдан Ісаченко *

Валентин Моргун *

Іларіон Тугай *

Артем Фастов *

Захисники

Денис Попов *

Артем Шабанов

Віталій Миколенко *

Олександр Тимчик

Микита Бурда

Томаш Кендзьора

Богдан Білошевський *

Ілля Забарний *

Олександр Сирота *

Крістіан Біловар *

Антон Боль *

Костянтин Вівчаренко *

Максим Дячук *

Денис Кузик *

Данил Мащенко *

Євген Опанасенко *

Даніл Скорко *

Даниїл Хондак *

Півзахисники

Сергій Сидорчук

Беньямін Вербич

Володимир Шепелєв

Микола Шапаренко

Карлос де Пена

Віктор Циганков

Богдан Лєднєв

Олександр Андрієвський

Олександр Караваєв

Жерсон Родрігес

Віталій Буяльський

Міккель Дуелунд

Сергій Булеца *

Віктор Близниченко *

Роман Бодня *

Володимир Бражко *

Артур Ващишин *

Владислав Велетень *

Назар Волошин *

Вікентій Волошин *

Ділан Вуанту *

Дмитро Єфименко *

Жозе Мартін Рібейру *

Микита Ісадченко *

Вадим Мащенко *

Микола Михайленко *

Ярослав Надольский *

Ілля Скрипник *

Юрій Тлумак *

Артем Хацкевич *

Антон Царенко *

Артем Шулянський *

Олександр Яцик *

Форварди

Фран Соль

Георгій Цітаішвілі *

Назарій Русин

Євгеній Ісаєнко *

Ібрагім Каргбо *

Владислав Супряга *

Владислав Ванат *

Ігор Горбач *

Навін Малиш *

Кіріл Попов *

Даниїл Сухоручко *

Зіркою (*) позначені футболісти, які потрапили у список Б.

Коли "Динамо" стартує в сезоні

Перший офіційний матч у сезоні "Динамо" проведе вже в п'ятницю, 21-го серпня. У рамках 1-го туру УПЛ кияни зіграють з "Олімпіком".

25-го серпня "Динамо" очікує матч за Суперкубок України проти "Шахтаря". Гра вперше пройде у Києві на НСК "Олімпійський".