У неділю, 10 січня, київське Динамо повернулося з відпустки і зібралося на базі, щоб здати планові тести на COVID-19, а в понеділок провело перше в новому році тренування.

Відповідне відео опублікував офіційний ютуб-канал "біло-синіх".

До теми Сідклей повернувся в Динамо і приступив до тренувань з командою: фото

У тренуванні взяли участь гравці Динамо, які планують пройти медогляд у 12 січня. А ввечері команда працювала вже в повному складі.

Гравці почали збиратися на базі ще задовго до початку заняття. Футболісти помітно скучили одне за одним і по роботі, тому з інтересом ділилися враженнями про відпустку, посміхалися і з хорошим настроєм вийшли на поле.

Серед усіх гравців помічені "новачки" Сідклей і Кадірі, які повернулися з оренд.

Відео з тренування Динамо

Динамо готується до зборів

У Києві "динамівці" будуть працювати до 15 січня, після чого відправляться на перший збір в ОАЕ.

18 січня підопічні Мірчі Луческу поміряються силами з чемпіоном Польщі – Легією (Варшава).

21-го січня "динамівці" зіграють із найсильнішою командою Білорусі – Шахтарем із Солігорська.