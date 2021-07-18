Динамо впервые проиграло в межсезонье, Шкурин забил в третьем матче подряд: видео
Источник:24 канал
В субботу, 17 июля, киевское Динамо в рамках второго учебно-тренировочного сбора провело матч с французским клубом Ницца. Динамо уступило со счетом 1: 2.
Динамо – Ницца 1:2
Голы: Шкурин, 37 – Ндое, 70, Труйе, 80
В первом тайме киевляне контролировали игру и первыми забили гол. Отличился на 38-й минуте очередным мячом белорусский нападающий Илья Шкурин. Ассистировал ему Де Пена.
К слову Война продолжается: УАФ запрещает Руху играть в Тернополе, клуб может исчезнутьДля 21-летнего форварда это третий подряд гол за Динамо.
Во втором тайме инициатива столичной команды исчезла, в результате чего Ницца забила дважды. Первый гол на счету 20-летнего Дана Ндое.
Второй гол произошел по вине защитников киевлян, которые не разобрались с фланговым навесом, а французский хавбек Алексис Труйе, воспользовавшись моментом, оказался проворнее "бело-синих".
Динамо – Ницца видеообзор
- Таким образом, в последних семи контрольных поединках киевляне одержали две победы, один раз проиграли и четыре раза сыграли вничью.
- 18 июля киевский клуб проведет еще один товарищеский матч. Соперником будет представитель швейцарского футбола Этуаль.