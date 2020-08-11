"Динамо" неожиданно изменило дату спарринга
Тренерский штаб киевского "Динамо" решил изменить дату спарринга против "Полесья". Это уже будет третий матч киевлян под руководством Мирчи Луческу.
Изначально планировалось, что "Динамо" сыграет против житомирского "Полесья" в среду, 12 августа. Однако матч решили перенести на субботу, 15 августа, сообщается на официальном сайте "Динамо".
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Причина переноса матча не сообщается.
Стоит добавить, что матч против "Полесья" будет третьим, который проведет "Динамо" в это межсезонье. В первом матче киевляне победили ровенский "Верес". На 11 августа у них запланирован спарринг против черниговской "Десны".