Тренерский штаб киевского "Динамо" решил изменить дату спарринга против "Полесья". Это уже будет третий матч киевлян под руководством Мирчи Луческу.

Изначально планировалось, что "Динамо" сыграет против житомирского "Полесья" в среду, 12 августа. Однако матч решили перенести на субботу, 15 августа, сообщается на официальном сайте "Динамо".

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Причина переноса матча не сообщается.

Стоит добавить, что матч против "Полесья" будет третьим, который проведет "Динамо" в это межсезонье. В первом матче киевляне победили ровенский "Верес". На 11 августа у них запланирован спарринг против черниговской "Десны".