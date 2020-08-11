"Динамо" неочікувано змінило дату спарингу
Тренерський штаб київського "Динамо" вирішило змінити дату спарингу проти "Полісся". Це вже буде третій матч киян під керівництвом Мірчі Луческу.
Спочатку планувалося, що "Динамо" зіграє проти житомирського "Полісся" в середу, 12 серпня. Однак матч вирішили перенести аж на суботу, 15 серпня, повідомляється на офіційному сайті "Динамо".
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Причина перенесення матчу не повідомляється.
Варто додати, що матч проти "Полісся" буде третім, що проведе "Динамо" в це міжсезоння. В першому матчі кияни перемогли рівненський "Верес". На 11 серпня в них запланований спаринг проти чернігівської "Десни".