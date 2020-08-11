Тренерський штаб київського "Динамо" вирішило змінити дату спарингу проти "Полісся". Це вже буде третій матч киян під керівництвом Мірчі Луческу.

Спочатку планувалося, що "Динамо" зіграє проти житомирського "Полісся" в середу, 12 серпня. Однак матч вирішили перенести аж на суботу, 15 серпня, повідомляється на офіційному сайті "Динамо".

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Причина перенесення матчу не повідомляється.

Варто додати, що матч проти "Полісся" буде третім, що проведе "Динамо" в це міжсезоння. В першому матчі кияни перемогли рівненський "Верес". На 11 серпня в них запланований спаринг проти чернігівської "Десни".