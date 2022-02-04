Динамо не смогло обыграть болгарского середняка на сборе в Турции

Динамо сыграло вничью с болгарским Левски в рамках контрольного матча на зимних сборах в Турции. Поединок завершился со счетом 1:1.

Левски – Динамо 1:1

Голы: Костадинов, 76 – Буяльский, 32

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В середине первого тайма Динамо сумело нанести первый удар в ворота Левски, который сразу же закончился голом. Антюх с правого фланга выдал пас Буяльскому на восемь метров, а тот развел голкипера болгар с мячом по разным углам, ударив в противоход.

Видео гола Буяльского

На 76-й минуте Костадинов обокрал Бражко, сам прошел с центра поля до ворот Динамо и пробил мимо Бойко. Этот гол стал последним в этом поединке.