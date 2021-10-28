Динамо не получит 5 миллионов долларов за Дерлиса Гонсалеса несмотря на решение суда

Динамо выиграло суд у парагвайского клуба Олимпия по делу о трансфере Дерлиса Гонсалеса. Олимпию обязали выплатить Динамо 5 миллионов долларов за трансфер, но киевляне, похоже, не получат деньги.

Олимпия не собрала деньги для Динамо

По информации СМИ, Динамо не единственный клуб, которому Олимпия должна деньги. Общий долг парагвайцев составляет 53 миллиона долларов.

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Олимпия должна Динамо 5,1 миллиона долларов. В клубе заявили, что не собрали нужную сумму, чтобы рассчитаться с Динамо.

Финансовый советник Олимпии Мануэль Феррейра сообщил, что клубу удалось собрать только 2 миллиона евро. Олимпия готовится принять наказание ФИФА.

Мы приложили усилия, но еще не собрали необходимую сумму. Собираемся принять санкции ФИФА. Мы собрали около 2 миллионов евро. Могли бы собрать и необходимую сумму, но у нас возникли проблемы,

– сказал Феррейра.

Если Олимпия не выплатит долг Динамо, то, вероятно, получит от ФИФА запрет покупать новых футболистов. Кроме того, с клуба могут снять очки или отправить в низший дивизион.

Что известно о трансфере Гонсалеса