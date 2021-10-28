Олімпія не зібрала гроші для Динамо
За інформацією ЗМІ, Динамо не єдиний клуб, якому Олімпія винна гроші. Загальний борг парагвайців складає 53 мільйони доларів.
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Олімпія винна Динамо 5,1 мільйона доларів. У клубі заявили, що не зібрали потрібну суму, щоб розрахуватися з Динамо.
Фінансовий радник Олімпії Мануель Феррейра повідомив, що клубу вдалося зібрати тільки 2 мільйони євро. Олімпія готується прийняти покарання ФІФА.
Ми доклали зусиль, але ще не зібрали необхідну суму. Збираємось прийняти санкції ФІФА. Ми зібрали близько 2 мільйонів євро. Могли б зібрати і необхідну суму, але у нас виникли проблеми,
– сказав Феррейра.
Якщо Олімпія не виплатить борг Динамо, то, ймовірно, отримає від ФІФА заборону купувати нових футболістів. Окрім того, з клубу можуть зняти очки або відправити у нижчий дивізіон.
Що відомо про трансфер Гонсалеса
- Футболіст покинув Київ взимку 2020 року. Олімпія придбала в Динамо 50% прав на Дерліса Гонсалеса за 5,1 мільйона доларів.
- Парагвайці мали розрахуватися з Динамо чотирма траншами, але не виконали фінансові зобов'язання.
- Олімпія запропонувала Динамо розрахуватись виплатами по 300 тисяч доларів. Керівництво киян відповіло відмовою.
- Динамо добилося через суд, щоб Олімпія погасила борг. Кияни виграли справу у CAS. Парагвайський клуб отримав 45 днів, щоб розрахуватися з Динамо.
- Гонсалес виступав за Динамо з 2015 року. У футболці "біло-синіх" Дерліс відіграв 85 поєдинків (12 голів та 15 асистів).