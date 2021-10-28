Олімпія не зібрала гроші для Динамо

За інформацією ЗМІ, Динамо не єдиний клуб, якому Олімпія винна гроші. Загальний борг парагвайців складає 53 мільйони доларів.

До речі Зінченко – найкращий гравець МанСіті у грі з Вест Хемом, Ярмоленко – один із найгірших

Олімпія винна Динамо 5,1 мільйона доларів. У клубі заявили, що не зібрали потрібну суму, щоб розрахуватися з Динамо.

Фінансовий радник Олімпії Мануель Феррейра повідомив, що клубу вдалося зібрати тільки 2 мільйони євро. Олімпія готується прийняти покарання ФІФА.

Ми доклали зусиль, але ще не зібрали необхідну суму. Збираємось прийняти санкції ФІФА. Ми зібрали близько 2 мільйонів євро. Могли б зібрати і необхідну суму, але у нас виникли проблеми,

– сказав Феррейра.

Якщо Олімпія не виплатить борг Динамо, то, ймовірно, отримає від ФІФА заборону купувати нових футболістів. Окрім того, з клубу можуть зняти очки або відправити у нижчий дивізіон.

Що відомо про трансфер Гонсалеса