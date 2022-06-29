Реброву не по силам переманить капитана Динамо в ОАЭ

Все большее количество слухов появлялось вокруг возможного перехода Сергея Сидорчука в эмиратский Аль-Айн. Сергей Ребров лично заинтересован в трансфере динамовца.

Маловероятный переезд в ОАЭ

По информации журналиста Михаила Спиваковского, руководство Динамо разговаривало с одним из лидеров команды Сергеем Сидорчуком. "Бело-синие" хотят пролонгировать контракт с капитаном, ведь соглашение футболиста истекает 30 июня 2023-го.

Читайте также Цыганков не хочет подписывать новый контракт с Динамо

Аль-Айн хотел переманить игрока в свой клуб. Правда, речь шла только об аренде на шесть месяцев. Сергей Ребров лично заинтересован в таком переходе. Вряд ли эмиратскому клубу удастся сделать заманчивое предложение Сидорчуку, чтобы тот покинул киевскую команду.

Аль-Айн под руководством украинского наставника стал чемпионом страны. Эмиратский клуб воспользовался пунктом пролонгации контракта украинского специалиста еще на год.

Что известно о карьере Сидорчука в Динамо