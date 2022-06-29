Малоймовірний переїзд в ОАЕ

За інформацією журналіста Михайла Співаковського, керівництвом Динамо мало розмову з одним із лідерів команди Сергієм Сидорчуком. "Біло-сині" хочуть пролонгувати контракт із капітаном, адже угода футболіста закінчується 30 червня 2023-го.

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Аль-Айн хотів переманити гравця у свій клуб. Щоправда, мова йшла лише про оренду на шість місяців. Сергій Ребров особисто зацікавлений у такому переході. Навряд чи еміратському клубу вдасться зробити привабливу пропозицію Сидорчуку, щоб той покинув київську команду.

Аль-Айн під керівництвом українського наставника став чемпіоном країни та здобув Кубок ліги ОАЕ. Еміратський клуб скористався пунктом пролонгації контракту українського фахівця ще на один рік.

Що відомо про кар'єру Сидорчука у Динамо